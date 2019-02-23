Сожжение «приговоренного» сыра попало на видео

Саратовский чиновник зачитал приговор сыру и сжёг его

В сети появились кадры, на которых начальник городского отделения Россельхознадзора выполняет формальности при уничтожении санкционной продукции.

В пресс-службе ведомства сообщили, что партия продуктов из евросоюза массой 12,6 кг была ликвидирована согласно требованиям закона.

Речь идет о трех партиях, изъятых у предпринимателей, нелегально торговавших европейскими сырам.

Сотрудники надзорного ведомства записали процесс сожжения молочных продуктов на видео. Перед тем, как коробки отправили в огонь, начальник отдела Россельхознадзора зачитал над продуктами установленный порядком документ. В тексте говорилось, что продукты этого типа не могут быть допущены к ввозу на территорию Российской Федерации, поэтому они подлежат изъятию и уничтожению в установленном порядке. В сети его действия назвали «приговором сыру».