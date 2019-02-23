Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовский чиновник зачитал приговор сыру и сжёг его 

Говорит Москва 1 час назад
В сети появились кадры, на которых начальник городского отделения Россельхознадзора выполняет формальности при уничтожении санкционной продукции.
В пресс-службе ведомства сообщили, что партия продуктов из евросоюза массой 12,6 кг была ликвидирована согласно требованиям закона.
Речь идет о трех партиях, изъятых у предпринимателей, нелегально торговавших европейскими сырам.
Сотрудники надзорного ведомства записали процесс сожжения молочных продуктов на видео. Перед тем, как коробки отправили в огонь, начальник отдела Россельхознадзора зачитал над продуктами установленный порядком документ. В тексте говорилось, что продукты этого типа не могут быть допущены к ввозу на территорию Российской Федерации, поэтому они подлежат изъятию и уничтожению в установленном порядке. В сети его действия назвали «приговором сыру».
Говорит Москва: последние новости
В центре Петербурга феминистки провели антивоенную топлес-акцию Жители Севастополя рассказали о срыве мероприятий ко Дню защитника отечества из-за мороза Оставленного в парке Лосиный остров ребёнка передадут под опеку
Общество , Видео , Россельхознадзор
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Зеленскому припомнили прошлое
В мире Украина
Сожжение «приговоренного» сыра попало на видео
Общество
Лоза вмешался в скандал с Серебряковым
Шоу-бизнес Другое
Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ
Армия
Услышали Порошенко? Почему украинцы не едут в Россию
В мире Статьи
Украинские претендентки на «Евровидение» поплатились за свои слова
В мире Украина
Серебряков снова обрушился с критикой на Россию
Общество
Раскрыты неизвестные факты «крымской весны»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение