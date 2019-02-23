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Одноклассница юноши, «обвинённого» СМИ в подготовке атаки на школу, полагает, что он стал жертвой розыгрыша 

Говорит Москва 45 минут назад
Фото: ТАСС
Telegram-канал Baza сообщил, что 21 февраля ФСБ задержала в Хабаровске 18-летнего Александра Онуфриенко.
Его якобы подозревают в подготовке теракта в средней школе №30, которую он сам не так давно окончил, и в которой преподаёт его мать.
Учившаяся с Онуфриенко в одном классе Ксения Ширяева рассказала «Говорит Москва», что он всегда был замкнутым и «странным».
«Он был очень молчаливый, ни с кем не общался почти в школе. Над ним смеялись иногда, что он такой странный. Хиккан, короче. (хиккимори — японский термин, описывающий людей, отказавшихся от социальной жизни — прим. ГМ). У него мама в школе преподавала, но он плохо учился. На него учителя часто жаловались.
Я когда прочитала про него, не поверила. Я думала это шутка, что над ним посмеялись. Это очень похоже на то, что над ним так пошутили. Думала, что это неправда. Только над ним так и можно было пошутить, больше таких людей, с такими приколами, не было. Только про него и поверили бы».
По данным Telegram-канала Baza, на допросе в ФСБ молодой человек рассказал, что собирался устроить массовое убийство и для этого якобы подготовил оружие и патроны. Официального подтверждения сообщений о задержании Онуфриенко пока не поступало.
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Общество , ФСБ , Москва , Хабаровск
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