Одноклассница юноши, «обвинённого» СМИ в подготовке атаки на школу, полагает, что он стал жертвой розыгрыша

Telegram-канал Baza сообщил, что 21 февраля ФСБ задержала в Хабаровске 18-летнего Александра Онуфриенко.

Его якобы подозревают в подготовке теракта в средней школе №30, которую он сам не так давно окончил, и в которой преподаёт его мать.

Учившаяся с Онуфриенко в одном классе Ксения Ширяева рассказала «Говорит Москва », что он всегда был замкнутым и «странным».

«Он был очень молчаливый, ни с кем не общался почти в школе. Над ним смеялись иногда, что он такой странный. Хиккан, короче. (хиккимори — японский термин, описывающий людей, отказавшихся от социальной жизни — прим. ГМ). У него мама в школе преподавала, но он плохо учился. На него учителя часто жаловались.

Я когда прочитала про него, не поверила. Я думала это шутка, что над ним посмеялись. Это очень похоже на то, что над ним так пошутили. Думала, что это неправда. Только над ним так и можно было пошутить, больше таких людей, с такими приколами, не было. Только про него и поверили бы».

По данным Telegram-канала Baza, на допросе в ФСБ молодой человек рассказал, что собирался устроить массовое убийство и для этого якобы подготовил оружие и патроны. Официального подтверждения сообщений о задержании Онуфриенко пока не поступало.