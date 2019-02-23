Назвавший людей «идиотами» Макаревич сделал заявление

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Макаревич высказался о реакции на его слова про «идиотов» 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
Певец Макаревич ополчился на российские СМИ, назвав «акробатами фарса» после того, как пресса распространила его скандальное высказывание о «80% идиотов на Земле».
Музыкант отметил, что пресса подхватила его оскорбительное утверждение об «идиотах на Земле», и уже несколько дней раскручивает его, снабжая различными подробностями. Так, теперь медиа пишут, что музыкант «обиделся на россиян за их реакцию»
«На каких россиян? За какую реакцию? Господа ваятели информационного фронта! Акробаты фарса и гиены ротационных машин! Отдохните уже. Успокойтесь. Переключайтесь на следующего. Пора» — написал музыкант в фейсбуке.
Фанаты Макаревича предложили ему «держаться» и не уступать СМИ, которые «смакуя, пережевывают его».
Ранее лидер «Машины времени» ополчился на крикливые телешоу и заявил, что человеческая психика страдает, когда «орут по телевизору одновременно несколько выступающих».
«Вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — добавил он.
Это утверждение вызвало гнев у многих пользователей интернета.
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Общество
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