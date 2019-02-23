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Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с 23 Февраля. Благодаря защитникам Отечества, их беспримерному мужеству, патриотизму, выдержке и несгибаемой воле Россия сегодня является сильной, самостоятельной и свободной державой, отметила спикер.
«В нашей стране испокон веков с уважением относятся к воинской службе, понимают значимость ратного труда, его непреходящую роль в обеспечении безопасности и территориальной целостности России», — приводит ее слова пресс-служба Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что история русского воинства неразрывно связана с летописью Российского государства, которое в своем становлении и развитии прошло через множество драматических событий и тяжелейших испытаний военного времени.
«Мы по праву гордимся нашими дедами и прадедами, ветеранами боевых действий, искренне благодарны тем, кто находится в строю, бережно хранит славные традиции российского воинства, достойно несет высокое звание военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации. Слава российским воинам, доблестным защитникам Отечества!», — говорится в поздравлении спикера.
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Общество , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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