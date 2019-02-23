Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

«В нашей стране испокон веков с уважением относятся к воинской службе, понимают значимость ратного труда, его непреходящую роль в обеспечении безопасности и территориальной целостности России», — приводит ее слова пресс-служба Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что история русского воинства неразрывно связана с летописью Российского государства, которое в своем становлении и развитии прошло через множество драматических событий и тяжелейших испытаний военного времени.