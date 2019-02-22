Спасти рядового рэпера: Путин поддержал молодежную музыку

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации заняться разработкой мер поддержки популярной у молодежи музыки. Ранее глава государства назвал способ «хватать и не пущать» в отношении рэперов «неэффективным».

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежи. Об этом российский лидер заявил 20 февраля по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, прошедшего в декабре предыдущего года.

«Администрации президента России должна организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств», — цитирует поручение президента ТАСС.

Отмечается, что план первоочередных действий в данной сфере должен быть представлен Путину к началу будущей осени.

В ходе декабрьского заседания Совета при президенте по культуре и искусству глава государства, напомним, назвал способ «хватать и не пущать» в отношении рэперов «неэффективным».

«Способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому», — заверил на мероприятии Путин.

Комментируя обилие мата в творчестве некоторые хип-хоп-звезд, Владимир Владимирович отметил, что тот является частью русского языка, но относиться к нему следует «очень осторожно».

«Вопрос только в том, как это использовать. У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно. Относиться к этому нужно очень осторожно», — пояснил российский лидер.

При этом касательного самого музыкального жанра Путин высказался нейтрально, напомнив, что и вальс стал классикой лишь спустя годы. В то же время немалую обеспокоенность президент выразил в связи с тем, что некоторые популярные у молодежи исполнители не чураются в своих песнях пропаганды употребления запрещенных веществ.

«Вы сказали, что рэп зиждется на трех китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики», — признался политик.

Немногим позднее — во время ежегодной Большой пресс-конференции — Путин также выразил мнение, что препятствия концертной деятельности хип-хоп-исполнителей и возможные задержания популярных музыкантов не приведут к положительному результату.

«По поводу задержания рэперов — я с вами согласен. Это ни к чему, это результат, обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет. Правда, как ничего хорошего нет и в том, что, как вы сказали, они там поют с матерком — и пусть поют», — сказал Путин.

Говоря про российскую рэп-культуру, он также напомнил, что некоторые звезды этого направления были среди его доверенных лиц во время избирательной кампании. Тогда же президент назвал музыканта Тимура «Тимати» Юнусова, входившего в число доверенных лиц политика, «замечательным человеком и прекрасным артистом».

Не обошлось на пресс-конференции и без обсуждения темы пропаганды наркотиков рядом популярных у российской молодежи исполнителей.

«Есть, скажем, пропаганда наркотиков. Зачем нам нужно, чтобы наша молодежь употребляла наркотики? Зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков? Это деградация общества, деградация молодых людей, деградация нации. Мы что — хотим деградировать что ли?» — задал риторический вопрос президент.