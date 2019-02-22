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Доренко осмеял Соловьева и назвал его «забавным говнюшонком» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Журналист Сергей Доренко высмеял поведение телеведущего Владимира Соловьева на встрече сотрудников СМИ с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Доренко, Соловьев пришел на встречу вторым после него. Почти сразу после этого, заметил журналист, интернет-издание Daily Storm опубликовало новость о пунктуальности телеведущего. Доренко предположил, что ведущий сам «слил новостенку про себя».
Позднее, сообщил он, Соловьев принялся «скакать» по фойе со словами: «Ты уже приготовил, Сережа, железную клетку для Путина?! Ты предал Путина!».
«Забавный говнюшонок», — завершил свою отповедь Доренко.
Острый конфликт между Соловьевым и Доренко разгорелся в 2018 году. Они неоднократно позволяли себе агрессивные выражения в адрес друг друга. Доренко часто называет коллегу «хлопотливой тетенькой» и «мерзкой карлицей».
Встреча президента России с ведущими сотрудниками и главами телеканалов и радиостанций прошла 21 февраля.
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Общество , Сергей Доренко , Владимир Соловьев , Владимир Путин
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