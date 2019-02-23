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Оставьте хотя бы балалайки: в России могут запретить держать дома медведей 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: Andrey Ivanov, Global Look Press
В министерстве природы предложили ограничить домашнее владение ядовитыми пауками, львами, скорпионами и медведями.
Министерство природы России выступило с новой инициативой, касающейся содержания домашних животных. В ведомстве предложили ограничить домашнее владение ядовитыми пауками, львами, скорпионами и медведями.
Инициатива опубликована на федеральном портале проектов правовых нормативных актов. Как следует из документов, под запрет могут попасть не только медведи, но и любые крупные хищники весом более двадцати килограмм. Кроме ядовитых насекомых, проект включает некоторых морских животных, для которых сложно создать комфортные условия.
Однако предполагаемый закон содержит и исключения. Так, запрет не будет распространяться на случаи заботы о раненом животном или при условиях невозможности его возвращения в родную среду обитания. Также существует ряд исключения для содержания зверей на земельных участках.
Кроме того, закон в случае принятия не будет иметь обратной силы, то есть купленных до наступления 2020 года животных можно будет оставить. Таким образом, россиянам без домашних медведей стоит поторопиться — у них, скорее всего, осталось менее года, чтобы купить себе животное.
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Общество , Минприроды
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