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Россиянам запретят держать дома пауков 

Lenta.ru + ещё 4 19 минут назад
Фото: Shutterstock
В Министерстве природы предложили ввести запрет на домашнее содержание ядовитых пауков, других опасных насекомых и змей. Проект был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В Минприроды составили список, дополняющий принятый в конце прошлого года закон о защите животных. В него вошли крупные хищники весом более 20 килограммов, такие как медведи и тигры, а также ядовитые змеи, пауки, скорпионы и некоторые морские млекопитающие, условия для содержания которых трудно создать.
В список исключений вошли такие случаи, как содержание раненного животного или невозможность возвращения его в естественную среду обитания.
В документе оговорено, что если животное купили до 1 января 2020 года, владелец имеет право оставить его дома. Также некоторых животных позволят держать на земельных участках.
В 2017 году в Госдуме ужесточили наказание по статье 245 УК («Жестокое обращение с животными»), увеличив максимальный срок заключения для живодеров с двух до пяти лет. Зоозащитники также настаивают на принятии закона «Об ответственном обращении с животными».
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Общество , Госдума , Минприроды
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