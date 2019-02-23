В Севастополе сорвались мероприятия ко Дню защитника отечества

Как сообщает корреспондент «Говорит Москва» в Крыму, сегодня, 23 февраля в городе было запланировано традиционное шествие отрядов самообороны и возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
Также в День защитника отечества в Севастополе должны были начаться праздничные мероприятия в честь пятой годовщины Русской весны, пятилетия возвращения Крыма в состав России и Дня народной воли.
Корреспондент радиостанции передаёт, что из-за сильного ветра и минусовой температуры (около минус 6 градусов), непривычной для полуострова, шествия, к которым традиционно присоединялось большинство горожан, оказались крайне малочисленными и фактически были сорваны.
В прошлом году в марше самообороны принимали участие около двух тысяч человек, сегодня же группа состояла из нескольких десятков жителей города.
Комментариев на этот счёт от администрации города пока не поступало.