СМИ: москвичка едва не заразилась ВИЧ от таксиста

Москве появился ВИЧ-инфицированный таксист, который едва не заразил одну из клиенток. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

По словам пострадавшей, она познакомилась с таксистом по имени Игорь весной прошлого года. Мужчине понравилась клиентка, и он предложил женщине подвозить ее на регулярной основе, поскольку та работает врачом и ездит к пациентам на дом. В итоге у них завязался роман, и новые знакомые начали жить вместе.

Перед Новым годом женщина узнала от родственников возлюбленного, что он — ВИЧ-инфицированный. Она решила прекратить все отношения с Игорем и написала заявление в полицию. По данным издания, российское законодательство предусматривает наказание за «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».

В свою очередь первая супруга Игоря рассказала, что они жили вместе в конце 90-х в Донецкой области. У пары даже родилась дочь, но в какой-то момент все превратилось в кошмар.

«Он сильно наркоманил, таскал из дома вещи, постоянно бил меня, а иногда кидался на нас с дочкой с ножом», — рассказала она.

Спустя время таксист женился во второй раз, и история повторилась. У Игоря родился сын, но прожил он чуть меньше двух лет. Оказалось, что ребенок с рождения был заражен ВИЧ.