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СМИ: москвичка едва не заразилась ВИЧ от таксиста 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве появился ВИЧ-инфицированный таксист, который едва не заразил одну из клиенток. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
По словам пострадавшей, она познакомилась с таксистом по имени Игорь весной прошлого года. Мужчине понравилась клиентка, и он предложил женщине подвозить ее на регулярной основе, поскольку та работает врачом и ездит к пациентам на дом. В итоге у них завязался роман, и новые знакомые начали жить вместе.
Перед Новым годом женщина узнала от родственников возлюбленного, что он — ВИЧ-инфицированный. Она решила прекратить все отношения с Игорем и написала заявление в полицию. По данным издания, российское законодательство предусматривает наказание за «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».
В свою очередь первая супруга Игоря рассказала, что они жили вместе в конце 90-х в Донецкой области. У пары даже родилась дочь, но в какой-то момент все превратилось в кошмар.
«Он сильно наркоманил, таскал из дома вещи, постоянно бил меня, а иногда кидался на нас с дочкой с ножом», — рассказала она.
Спустя время таксист женился во второй раз, и история повторилась. У Игоря родился сын, но прожил он чуть меньше двух лет. Оказалось, что ребенок с рождения был заражен ВИЧ.
«Смертность детей с врожденным ВИЧ очень высокая в случае, если родители безответственно относятся к его здоровью и не выполняют условия специальной терапии», — пояснил венеролог Нариман Бакаев.
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Общество , Москва
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