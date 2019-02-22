Пользователи Сети поспорили из-за рекламы с животными в БДСМ— нарядах

Реклама с животными в БДСМ-нарядах рассмешила одних пользователей соцсети, шокировала других, а любителей БДСМ возмутила, сообщает «Ридус»

Цюрихское рекламное агентство Ruf Lanz с 2012 года создает провокационные кампании для местного фонда защиты прав животных Tier im Recht.

Кампания семилетней давности представляла собой мужчин и женщин, запертых в клетки для птиц и хомяков и переноски для кошек и собак, а кампания 2016-го — животных со связанными лапами, хвостами и ушами. На рекламе 2019-го запечатлены кошка, собака, попугай и корова в БДСМ-нарядах.

«Цель кампании — напомнить, что животные в отличие от людей не могут дать согласие на насильственные действия и жестокое обращение», — объяснили идею в Ruf Lanz.

Однако многие пользователи интернета не были удовлетворены таким объяснением. Одни подняли рекламу на смех, обвинив ее авторов в «странных фетишах», а вид созданной на компьютере коровы описав как получающий удовольствие от происходящего.

Ruf Lanz

Многие другие осуждали рекламу серьезнее. По словам одних, не следует сексуализировать животных ради предотвращения жестокого обращения с ними, по словам других, не следует демонизировать любителей БДСМ, ведь эта сексуальная практика «всегда безопасна, вменяема и согласованна».