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Пользователи Сети поспорили из-за рекламы с животными в БДСМ— нарядах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Ruf Lanz
Реклама с животными в БДСМ-нарядах рассмешила одних пользователей соцсети, шокировала других, а любителей БДСМ возмутила, сообщает «Ридус».
Цюрихское рекламное агентство Ruf Lanz с 2012 года создает провокационные кампании для местного фонда защиты прав животных Tier im Recht.
Кампания семилетней давности представляла собой мужчин и женщин, запертых в клетки для птиц и хомяков и переноски для кошек и собак, а кампания 2016-го — животных со связанными лапами, хвостами и ушами. На рекламе 2019-го запечатлены кошка, собака, попугай и корова в БДСМ-нарядах.
«Цель кампании — напомнить, что животные в отличие от людей не могут дать согласие на насильственные действия и жестокое обращение», — объяснили идею в Ruf Lanz.
Однако многие пользователи интернета не были удовлетворены таким объяснением. Одни подняли рекламу на смех, обвинив ее авторов в «странных фетишах», а вид созданной на компьютере коровы описав как получающий удовольствие от происходящего.
Ruf Lanz
Многие другие осуждали рекламу серьезнее. По словам одних, не следует сексуализировать животных ради предотвращения жестокого обращения с ними, по словам других, не следует демонизировать любителей БДСМ, ведь эта сексуальная практика «всегда безопасна, вменяема и согласованна».
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Общество , Швейцария
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