Названы самые популярные подарки к 23 февраля

Самым популярным подарком ко Дню защитника Отечества стали бритвы и триммеры, а средний чек на их покупку в 2019 году упал на 28 процентов или с 2196 до 1580 рублей. Об этом говорится в исследовании компании АТОЛ, которая является одним из крупнейших производителей онлайн-касс на российском рынке. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру»

На втором месте по популярности оказались носки, средний чек за которые составил 282 рубля, опустившись за год на 19 процентов. Замыкают тройку брючные ремни брючные ремни со средним чеком в 1207 рублей, причем средний чек за ремни в 2019 году вырос на 25 процентов.

«Ранее считалось, что чаще всего на День защитника Отечества дарят носки. Благодаря кассовой реформе, мы узнали, что это не соответствует действительности. Носки и в правду популярны, но они занимают лишь второе место в рейтинге покупок к празднику. С большим отрывом лидируют бритвы, триммеры и сопутствующие косметические товары», — рассказывает коммерческий директор АТОЛ Онлайн Юлия Носова.

В топе популярных подарков также оказались кошельки и портмоне. Средний чек на них за год опустился на 21 процент и достиг 1824 рубля за подарок. Также популярным подарком оказались ножи — за холодное оружие в 2019 году готовы отдать в среднем 2128 рублей, что на 20 процентов меньше, чем в 2018 году. Пик покупок подарков к 23 февраля приходится на 17-18 февраля.

Среди наиболее дорогих подарков оказались: автомобильная электроника (3560 рублей в среднем), подарочные сертификаты (2449 рублей), электроника (2117 рублей), автомобильные инструменты (2029 рублей) и спорттовары (1546 рублей).