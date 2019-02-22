Глава СПЧ назвал «аквариумы» в судах позором

"Я считаю, что это очень важный шаг правительства в абсолютно правильном направлении. Безусловно, нужно проработать в деталях этот вопрос, потому что так называемые "аквариумы" и клетки в залах судебного заседания — это позор. Позор и с точки зрения законодательства, потому что в нем нигде не предусмотрены эти защитные кабины", — сказал Федотов РИА Новости.

По его словам, такие защитные кабины и клетки находятся вне закона, и поэтому их ликвидация была бы абсолютно правильной. При этом, добавил глава СПЧ, совершенно не обязательно в срочном порядке их разбирать, они вполне могут оставаться на своем месте, а постепенно их уже можно будет разобрать.