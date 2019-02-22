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Глава СПЧ назвал «аквариумы» в судах позором 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что защитные кабины для подсудимых, которые даже не предусмотрены законодательством, в залах заседаний судов — позор, их ликвидация — правильный шаг.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.
"Я считаю, что это очень важный шаг правительства в абсолютно правильном направлении. Безусловно, нужно проработать в деталях этот вопрос, потому что так называемые "аквариумы" и клетки в залах судебного заседания — это позор. Позор и с точки зрения законодательства, потому что в нем нигде не предусмотрены эти защитные кабины", — сказал Федотов РИА Новости.
По его словам, такие защитные кабины и клетки находятся вне закона, и поэтому их ликвидация была бы абсолютно правильной. При этом, добавил глава СПЧ, совершенно не обязательно в срочном порядке их разбирать, они вполне могут оставаться на своем месте, а постепенно их уже можно будет разобрать.
"Просто подсудимых не надо в эти клетки помещать. Хочу заметить, что в советское время случаев побега из зала судебного заседания также не было. Была загородка, за которой находилась скамья подсудимых, — никаких клеток. И самые страшные преступники, тем не менее, спокойно сидели за этим загородками", — отметил Федотов.
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Комментарии1
Общество , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , Михаил Федотов , Совет по правам человека , Минюст РФ , МВД , Минфин , РИА Новости
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