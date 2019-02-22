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Сжигавший верблюдов шаман посоветовал обратить внимание на Кадырова 

Lenta.ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бурятские шаманы, которые провели жертвоприношение и сожгли пять верблюдов «для укрепления России и ее народов», объяснили свой обряд. Артур Цыбиков, назвавший себя заместителем верховного шамана России, рассказал «Коммерсанту», что церемония проводилась в конце января в Ангарске.
По словам Цыбикова, им «позвонили с фермы и сказали, что у них есть пять очень агрессивных самцов, и они хотели бы от них избавиться». Он подчеркнул, что заживо животных не сжигали: сначала их убили.
«Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий», — так он ответил на вопрос о возможном неодобрении со стороны экологов и общественности.
Видео с обрядом появилось в сети в начале февраля, но внимание на него обратили через несколько недель. Как говорится в описании к ролику, обряд под названием «Жэн тэнгэри яба» проводился впервые в современной истории. Он якобы направлен на укрепление России и ее народов.
Шаманы из религиозного центра «Тэнгэри», расположенного в Бурятии, осудили жертвоприношение и посчитали обряд варварским.
Вероятно, Цыбиков имел в виду священный для мусульман праздник Курбан-байрам, когда коровы, верблюды или бараны приносятся в жертву. В том числе, жертвоприношение в честь праздника ежегодно проводится в родовом селе Кадырова — Центорое. В последний раз это произошло в августе 2018 года. «От имени каждого члена моей семьи принесли в жертву по одному животному», — комментировал Кадыров опубликованный на YouTube ролик.
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Общество , РАМЗАН КАДЫРОВ , Ангарск
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