Сжигавший верблюдов шаман посоветовал обратить внимание на Кадырова

Бурятские шаманы, которые провели жертвоприношение и сожгли пять верблюдов «для укрепления России и ее народов», объяснили свой обряд. Артур Цыбиков, назвавший себя заместителем верховного шамана России, рассказал «Коммерсанту», что церемония проводилась в конце января в Ангарске

По словам Цыбикова, им «позвонили с фермы и сказали, что у них есть пять очень агрессивных самцов, и они хотели бы от них избавиться». Он подчеркнул, что заживо животных не сжигали: сначала их убили.

«Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий», — так он ответил на вопрос о возможном неодобрении со стороны экологов и общественности.

Видео с обрядом появилось в сети в начале февраля, но внимание на него обратили через несколько недель. Как говорится в описании к ролику, обряд под названием «Жэн тэнгэри яба» проводился впервые в современной истории. Он якобы направлен на укрепление России и ее народов.

Шаманы из религиозного центра «Тэнгэри», расположенного в Бурятии, осудили жертвоприношение и посчитали обряд варварским.

Вероятно, Цыбиков имел в виду священный для мусульман праздник Курбан-байрам, когда коровы, верблюды или бараны приносятся в жертву. В том числе, жертвоприношение в честь праздника ежегодно проводится в родовом селе Кадырова — Центорое. В последний раз это произошло в августе 2018 года. «От имени каждого члена моей семьи принесли в жертву по одному животному», — комментировал Кадыров опубликованный на YouTube ролик.