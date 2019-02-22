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Московских курсантов МВД посадили за парты на улице 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Студентов Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя вывели на улицу, где поставили парты для учебы. Фотографии с занятий на морозе оказались в распоряжении «360».
Учебное заведение находится по адресу: улица академика Волгина, дом 12. На снимках из университета видно 16 курсантов, которые сидят за партами и тетрадями. Почему было принято решение проводить уроки на улице при отрицательной температуре, неизвестно.
Оператор телефона доверия сказал «360», что «это какие-то глупости» и не смог оперативно прокомментировать информацию. В университете МВД пока никак не прокомментировали данную информацию.
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