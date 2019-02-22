«Критическая ситуация»: бурятский шаман объяснил жертвоприношение верблюдов

Иркутской области шаманы принесли в жертву пятерых верблюдов. Видеозапись ритуала появилась на YouTube. Судя по ролику, животных сожгли в ритуальном костре.

Организаторы обряда утверждают, что таким образом хотели укрепить государственность России , сохранить культуру и традиции ее народов. Прокуратура Ангарска начала проверку по данному факту.

Заместитель верховного шамана России, организатор обряда Артур Цыбиков рассказал «Ридусу» , почему решил провести ритуал.

Я сегодня уже был в прокуратуре, давал объяснения. Работа идет. На самом деле, люди просто не привыкли к таким вещам. Шаманы-конкуренты тоже воспользовались ситуацией и попытались нам насолить, сказали, что этого делать нельзя. Но у нас есть разные роды и племена. Это, может, у них в роду нельзя этого делать. А в моем роду — хонгодеров, которые живут в Закаменском районе Бурятии и Ангарском районе Иркутской области — мы эти обряды делали. Последний обряд делался порядка 300−400 лет назад.

Шаман объяснил, что подношение предназначалось 13 богам байкальского региона.

«Мы попросили их за Россию, за народы России, за традиции и обычаи России. И преподнесли пять верблюдов, потому что так нам боги сказали, так духи шепнули. Сейчас один из самых критических моментов в истории России. 18-й, 19-й, 20-й год каждого века — это напряженное время. Сейчас вот с Украиной проблемы. Мы не можем в стороне быть как духовные лица. Мы переживаем, потому что мы часть российского народа. Если там, в Москве, наше правительство, наш президент не дай бог проиграют, что с нами будет? Тут к нам китайцы приезжают и говорят: «Тут все наше будет, вы тут временно». У них там даже в школах преподают, что Китай — это до Урала. Грозятся Байкал забрать, лес рубят, завод на Байкале строят. Плевали они на экологические нормы», — поделился Цыбиков.

«300 лет назад, как мне рассказывали деды, старики, этот обряд тоже был сделан. Буряты уходили с территории Байкала на территорию Монголии, потому что видели тенденцию, что Сибирь завоевывают, и сделали этот обряд, чтобы сохранить традиции, культуру. Сейчас опять возникла критическая ситуация. Мы не хотим никуда переезжать, мы не хотим, чтобы нас завоевывали, унижали», — добавил он.

Служитель культа считает, что жертвоприношение вызвало большой резонанс, и это, по его мнению, говорит о том, что обряд достиг своей цели.

То, что мне сейчас звонят, негодуют, что нас проверяет полиция, прокуратура — это идет очищение. Мы явились неким громоотводом, козлами отпущения, чтобы ослабить социальную напряженность, — рассказал Артур Цыбиков.

Цыбиков не считает, что организаторы обряда жестоко обращались с животными.