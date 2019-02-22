В Иркутской области шаманы принесли в жертву пятерых верблюдов. Видеозапись ритуала появилась на YouTube. Судя по ролику, животных сожгли в ритуальном костре.
Организаторы обряда утверждают, что таким образом хотели укрепить государственность России, сохранить культуру и традиции ее народов. Прокуратура Ангарска начала проверку по данному факту.
Заместитель верховного шамана России, организатор обряда Артур Цыбиков рассказал «Ридусу», почему решил провести ритуал.
Я сегодня уже был в прокуратуре, давал объяснения. Работа идет. На самом деле, люди просто не привыкли к таким вещам. Шаманы-конкуренты тоже воспользовались ситуацией и попытались нам насолить, сказали, что этого делать нельзя. Но у нас есть разные роды и племена. Это, может, у них в роду нельзя этого делать. А в моем роду — хонгодеров, которые живут в Закаменском районе Бурятии и Ангарском районе Иркутской области — мы эти обряды делали. Последний обряд делался порядка 300−400 лет назад.
Шаман объяснил, что подношение предназначалось 13 богам байкальского региона.
«Мы попросили их за Россию, за народы России, за традиции и обычаи России. И преподнесли пять верблюдов, потому что так нам боги сказали, так духи шепнули. Сейчас один из самых критических моментов в истории России. 18-й, 19-й, 20-й год каждого века — это напряженное время. Сейчас вот с Украиной проблемы. Мы не можем в стороне быть как духовные лица. Мы переживаем, потому что мы часть российского народа. Если там, в Москве, наше правительство, наш президент не дай бог проиграют, что с нами будет? Тут к нам китайцы приезжают и говорят: «Тут все наше будет, вы тут временно». У них там даже в школах преподают, что Китай — это до Урала. Грозятся Байкал забрать, лес рубят, завод на Байкале строят. Плевали они на экологические нормы», — поделился Цыбиков.
«300 лет назад, как мне рассказывали деды, старики, этот обряд тоже был сделан. Буряты уходили с территории Байкала на территорию Монголии, потому что видели тенденцию, что Сибирь завоевывают, и сделали этот обряд, чтобы сохранить традиции, культуру. Сейчас опять возникла критическая ситуация. Мы не хотим никуда переезжать, мы не хотим, чтобы нас завоевывали, унижали», — добавил он.
Служитель культа считает, что жертвоприношение вызвало большой резонанс, и это, по его мнению, говорит о том, что обряд достиг своей цели.
То, что мне сейчас звонят, негодуют, что нас проверяет полиция, прокуратура — это идет очищение. Мы явились неким громоотводом, козлами отпущения, чтобы ослабить социальную напряженность, — рассказал Артур Цыбиков.
Цыбиков не считает, что организаторы обряда жестоко обращались с животными.
«Мы не прячемся. Мы подтверждаем, что мы это сделали. Но жестокого обращения с животными не было, потому что это наши бурятские традиции. Мы скотоводы, мы этим живем, мы это [мясо верблюдов] употребляем в пищу. Сейчас проводится проверка — я даже за. Значит, государство начинает работать. А то у нас тут сколько времени лес рубили — пока природоохранную прокуратуру не создали, так и продолжали рубить», — заключил служитель.