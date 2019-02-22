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Под Самарой похоронили мужчину, чье тело привезли к зданию правительства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: предоставлено депутатом собрания представителей Красноярского района Самарской области Азатом Туймасовым
Мужчину, чье тело в гробу привезла к зданию правительству Самарской области его гражданская жена, похоронили. Об этом сообщила 63.RU сообщила его родственница.
"Причина смерти — пневмония и сердечная недостаточность. Мы похоронили его на кладбище в поселке Мирном под Самарой", — рассказала она.
Мужчина скончался шестого февраля, однако похоронить его не могли больше двух недель. Жене покойного дали направление на кладбище Рубежное, однако в день предполагаемых похорон туда приехали несколько десятков человек, которые не дали выкопать могилу. Вдову вообще не пустили на кладбище.
После этого женщина отвезла гроб к зданию регионального правительства. Она пояснила РИА Новости, что "была в шоке" и не понимала, что дальше делать. После случившегося ей предложили помощь, однако она заявила, что больше в ней не нуждается и планирует отвезти тело мужа на деревенское кладбище.
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Общество , РИА Новости , Самара , Самарская Область
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