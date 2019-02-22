Под Самарой похоронили мужчину, чье тело привезли к зданию правительства

Мужчину, чье тело в гробу привезла к зданию правительству Самарской области его гражданская жена, похоронили. Об этом сообщила 63.RU сообщила его родственница.

"Причина смерти — пневмония и сердечная недостаточность. Мы похоронили его на кладбище в поселке Мирном под Самарой", — рассказала она.

Мужчина скончался шестого февраля, однако похоронить его не могли больше двух недель. Жене покойного дали направление на кладбище Рубежное, однако в день предполагаемых похорон туда приехали несколько десятков человек, которые не дали выкопать могилу. Вдову вообще не пустили на кладбище.