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Назван самый популярный подарок к 23 Февраля 

News.ru 1 час назад
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что большинство опрошенных мужчин (22%) хотели бы получить туристическую путёвку в День защитника Отечества. При этом дарить поездку в жаркие страны собираются только 1% женщин.
Второе место в топ-листе ожиданий занял автомобиль (17%), тройку замыкают билеты на концерт или в театр, а также ужин в ресторане (13%), столько же мужчин были бы рады получить в подарок деньги.
При этом 35% женщин собираются дарить парфюм, 29% — сувениры, 16% — одежду и обувь. Третье место заняли спиртные напитки (13%), сообщает «РИА Новости».
News.ru ранее писал о том, что гаджеты, обувь и одежда традиционно стали самыми популярными подарками для мужчин в День защитника Отечества. Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» сообщил о том, что спрос на гаджеты вырос на 37%. Чаще всего россияне покупают игровые консоли, беспроводные наушники и смартфоны.
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Общество , Социология , ВЦИОМ , РИА Новости
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