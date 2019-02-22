Назван самый популярный подарок к 23 Февраля

Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что большинство опрошенных мужчин (22%) хотели бы получить туристическую путёвку в День защитника Отечества. При этом дарить поездку в жаркие страны собираются только 1% женщин.

Второе место в топ-листе ожиданий занял автомобиль (17%), тройку замыкают билеты на концерт или в театр, а также ужин в ресторане (13%), столько же мужчин были бы рады получить в подарок деньги.

При этом 35% женщин собираются дарить парфюм, 29% — сувениры, 16% — одежду и обувь. Третье место заняли спиртные напитки (13%), сообщает «РИА Новости»

News.ru ранее писал о том, что гаджеты, обувь и одежда традиционно стали самыми популярными подарками для мужчин в День защитника Отечества. Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» сообщил о том, что спрос на гаджеты вырос на 37%. Чаще всего россияне покупают игровые консоли, беспроводные наушники и смартфоны.