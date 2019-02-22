Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла звезда «Клана Сопрано» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Depositphotos
Американский актер Винни Велла, который знаменит по ролям в сериале "Клан Сопрано" и фильме "Казино", скончался в возрасте 72 лет, сообщает Deadline.
Отмечается, что актер скончался в среду, 20 февраля, от рака печени.
"С грустью сообщаем, что Винни Велла умер и мы уверены, что никто так не опечален этим, как он сам", — говорится в сообщении семьи Веллы.
Родные Веллы подчеркнули, что он "любил жизнь" и был самым "смешным" и "милым" актером, который когда-либо снимался в кино.
Велла исполнил эпизодические роли более чем в 50 фильмах, включая такие ленты как "Пес-призрак: Путь самурая", "Кофе и сигареты", "Признайте меня виновным", "Ирландец".
Газета.Ru: последние новости
Названа причина смерти звезды "Глухаря" Друзь уезжает в США на фоне скандала Названа причина изъятия из школ учебника по истории Крыма
Общество , Происшествия , Винни Велла
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Опубликовано видео испытаний арктической экипировки «Нанук»
Армия Войска
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие Армия
На Украине объявили масштабные обыски
Украина В мире
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия Статьи
Медведев обратился к кабмину с требованием
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение