Американский актер Винни Велла, который знаменит по ролям в сериале "Клан Сопрано" и фильме "Казино", скончался в возрасте 72 лет, сообщает Deadline.
Отмечается, что актер скончался в среду, 20 февраля, от рака печени.
"С грустью сообщаем, что Винни Велла умер и мы уверены, что никто так не опечален этим, как он сам", — говорится в сообщении семьи Веллы.
Родные Веллы подчеркнули, что он "любил жизнь" и был самым "смешным" и "милым" актером, который когда-либо снимался в кино.
Велла исполнил эпизодические роли более чем в 50 фильмах, включая такие ленты как "Пес-призрак: Путь самурая", "Кофе и сигареты", "Признайте меня виновным", "Ирландец".