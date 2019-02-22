Умерла звезда «Клана Сопрано»

Американский актер Винни Велла , который знаменит по ролям в сериале "Клан Сопрано" и фильме "Казино", скончался в возрасте 72 лет, сообщает Deadline.

Отмечается, что актер скончался в среду, 20 февраля, от рака печени.

"С грустью сообщаем, что Винни Велла умер и мы уверены, что никто так не опечален этим, как он сам", — говорится в сообщении семьи Веллы.

Родные Веллы подчеркнули, что он "любил жизнь" и был самым "смешным" и "милым" актером, который когда-либо снимался в кино.

Велла исполнил эпизодические роли более чем в 50 фильмах, включая такие ленты как "Пес-призрак: Путь самурая", "Кофе и сигареты", "Признайте меня виновным", "Ирландец".