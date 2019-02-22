Шестилетний мальчик спас 100 собак и кошек 

Шестилетний мальчик Ваня из Владикавказа вместе со своим отцом спасают бездомных животных. Они лечат обездоленных четвероногих и помогают им обрести дом. Каждые выходные Ваня с папой ездят на рынок, где раздают котят и щенят всем желающим. За последнее время семья Шафрановых пристроила в добрые руки более 100 собак и кошек. Ваня очень любит животных, порой ему бывает тяжело расставаться с новыми друзьями, поэтому Шафрановы стараются следить за дальнейшей судьбой своих бывших подопечных: они навещают пристроенных питомцев в их новых домах.