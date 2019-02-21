Названы имена влюбленных сотрудников из фирм-конкурентов

Героями вирусного фото с обнимающимися доставщиками еды из фирм-конкурентов оказались 20-летний Дмитрий Некрасов и 21-летняя Юлия Ястребова.

Как выяснила Комсомольская правда », о свалившейся на них популярности юноша и девушка из Новосибирска узнали от друзей. Теперь они с нетерпением ждут обещанного подарка от работодателей: поездку в Париж на выходные, где перелет и проживание в отеле им оплатит Delivery Club, а посещение Лувра, Диснейленда и мишленовского ресторана — « Яндекс . Еда».

Молодые люди познакомились в одном из новосибирских бизнес-центров в начале декабря. «Яндекс. Еда» уже давно работала в Новосибирске, а курьеры Delivery Club только начали появляться.

Как рассказала Юля, она хотела сфотографировать Диму, чтобы отправить фото коллегам с комментарием: «Смотрите, вот еще один из Delivery Сlub, бесит уже», но внезапно молодой человек из конкурирующей фирмы подошел к ней и заговорил. Через пару дней Юля и Дима отправились на свидание.

Молодые люди стараются проводить время вместе и на работе. Если заказы находятся рядом, они едут вместе, отвозят один заказ, потом другой. Именно в такой момент их и запечатлел пользователь твиттера, сделавший их знаменитыми.

«Юля собиралась за заказом в торговый центр «Аура», а мне нужно было идти в «Галерею Новосибирск». Мы обнялись, поцеловались… Чувствуем, что людей вокруг очень много, и они все с телефонами, с камерами. Юля сказала, что нас кто-то сфотографировал. Но мне было плевать», — рассказал Дима.

Напомним, что фотография обнимающихся юноши с сумкой Delivery Club и девушки в форме сотрудника «Яндекс. Еды» менее чем за сутки набрало 890 ретвитов и более семи тысяч лайков. В интернете юношу и девушку прозвали Монтекки и Капулетти, намекая на их схожесть с героями Шекспира.