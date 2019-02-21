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О чем мечтают мужчины перед 23 февраля 

Рамблер 2 часа назад
О чём мечтают мужчины в преддверии 23 февраля? Конечно, они хотят получить не банальные сувениры, а настоящие подарки: мобильный телефон, часы, спортивные товары или парфюм. Некоторые смельчаки грезят даже о машинах, но такой презент может подарить не каждая подруга. Сейчас ситуация с подарками к мужскому празднику действительно меняется: женщины стараются подходить к выбору подарков с большей изобретательностью и отказываются от ставших чуть ли не символами 23 февраля дезодорантов и носков в пользу более креативных выбора. Смотрите видео и узнайте, как правильно выбрать презент к 23 февраля, чтобы не разочаровать мужчину.
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О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
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