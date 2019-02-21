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Шаманский обряд во имя России раскритиковали в Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Бурятский шаман сжег пять верблюдов во имя «укрепления» России и ее народов. Репортаж о мероприятии опубликовал YouTube-канал «Восточная Азия».
В описании ролика сказано, что обряд под названием «жэн тэнгэри яба» «беспрецедентен» по силе, масштабу и значению и состоялся впервые в современной истории, так как ранее ни один шаман не решался брать на себя ответственность «снарядить небесный караван на благо государства и народов».
Обряд провел заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. На видео он объяснил, что верблюд — «наивысшая» для бурятов жертва богам, а пятерка — «отличный результат» в бурятских гаданиях.
«Сохраняя и возрождая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашего большого государства», — добавил он, посетовав на «разрушение» в России института семьи, государственности и суверенитета.
Между тем пользователи YouTube не оценили поступок шамана. Одни призывали Цыбикова не высказываться от имени всех бурятов, другие опровергали само существование такого обряда, а некоторые просто называли произошедшее живодерством, сумасшествием и кощунством.
«Крышак рвет не по-детски у этого чела﻿», — написал еще один (орфография автора сохранена. — прим. ред.).
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