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Жириновский предложил вернуть для россиян выездные визы 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил возродить в России институт выездных виз.
По мнению политика, выездные визы помогут предотвратить бегство капитала за границу.
«Зачем отменили выездные визы? ЦБ назначает санации банку и отбирает лицензию, банкир сбегает с деньгами. Что в этом толку? Вы закрываете банк, а вывоз денег производится куда? <…> Пусть объявляют в учреждениях о том, что мы приступаем к санации — выезд запрещен. Я вообще ввел бы выездную визу. Если у тебя нет визы — не пропустят за границу», — передает слова Жириновского агентство «Москва».
Политик также предложил ввести жесткие меры, чтобы остановить бегство капитала и коррупцию.
«Это вообще ерунда какая-то»: чем недоволен Путин
По мнению Жириновского, коррупционный механизм, «чтобы вывезти из страны все, что можно», был заложен еще в конце 1980-х, при Горбачеве, а британские и американские банки «с удовольствием» становятся конечными звеньями этой цепи.
Комментарии87
Общество , Видео , ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ , ЛДПР , Центральный банк России , АГН "Москва"
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