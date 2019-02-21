Поручение президента России Владимира Путина о полном пересмотре контрольно-надзорного законодательства до 2021 года является революционным, рассказал заместитель главного редактора газеты «Взгляд» Петр Акопов в ходе заседания клуба «Экспертный взгляд» по итогам послания президента Федеральному собранию.
«Самый революционный повод — это аннулировать все контрольно-надзорное законодательство… Если президенту удастся до 2021 года заставить правительство, Госдуму, и всех остальных провести полный пересмотр соответствующего свода… и новый свод будет в два или в три раза меньше, то это уже будет революция», — сказал он.
20 февраля Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию [поручил] (https://rns.online/economy/Putin-prizval-do-2021-goda-obnovit-normativnuyu-bazu-kontrolno-nadzornoi-deyatelnosti-2019-02-20/) полностью изменить законодательство в сфере контрольно-надзорной деятельности к 2021 году.
«Давайте подведем черту, и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года, два года есть впереди, при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные сдать в архив», — сказал президент.