После скандальной программы, в которой актриса Светлана Галка в костюме женского полового органа исполнила песню и танец, партия «Коммунисты России» потребовала от Первого канала отстранить от эфиров телеведущую.
Малышева заявила «Говорит Москва», что не понимает претензий коммунистов.
«Использование ростовых фигур для рассказа о внутренних органах делается для того, чтобы у людей сохранялся интерес к внутренним органам. К сожалению, телевидение не приемлет чтение лекций. Телевидение вынуждено людей развлекать, а развлекая, просвещать. Поэтому в нашей песне, от имени матки исполненной, рассказаны важнейшие вещи структуры матки. Костюм был прекрасен, роль эту исполнила выдающаяся актриса Светлана Галка. Мы не нарушили ни чьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растёт ребёнок… И, честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос: «Как же ты появился на свет?»
Программа Елены Малышевой «Жить здорово!», в которой рассказывалось об устройстве матки, вышла на Первом канале ещё в декабре. Сегодня пресс-служба «Коммунистов России» сообщила радиостанции «Говорит Москва», что глава исполкома ЦК партии Сергей Малинкович счёл этот выпуск «пропагандой пошлости» и «абсолютизацией физиологии». По его словам, у Малышевой нет вкуса и чувства меры, поэтому следует отстранить её от эфира.