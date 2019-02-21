Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российских школьников научили подавлять митинги 

Lenta.ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: Григорий Постников / 66.RU
Школьники Екатеринбурга приняли участие в патриотическом мероприятии военной комендатуры городского гарнизона. Военные полицейские провели для подростков показательные выступления и разыграли задержание на митинге, сообщает 66.ru.
По легенде, четверо мужчин устроили беспорядки перед контрольно-пропускным пунктом с палками и бутылками с зажигательной смесью, чтобы «организовать проникновение на военный объект». На их подавление отправили сотрудников военной полиции на двух автомобилях. После противостояния лидера восстания скрутили, а остальные участники разбежались.
Затем выступление повторили с комментариями командира части. После школьникам показали обмундирование военных полицейских и зачислили их в ряды Юнармии.
Ранее ученикам десятого класса одной из школ Краснодарского края устроили тест на патриотизм. Среди вопросов, на которые нужно было ответить положительно или отрицательно, были следующие: «Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами» или «День Победы (9 Мая) — праздник только для ветеранов и пожилых людей».
Последние новости
Закон о криминальных авторитетах приняли в первом чтении В России принят закон о паллиативной помощи Песков рассказал о недовольстве Путина
Комментарии1
Общество , Образование , Екатеринбург
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Опубликовано видео испытаний арктической экипировки «Нанук»
Армия Войска
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие Армия
На Украине объявили масштабные обыски
Украина В мире
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия Статьи
Медведев обратился к кабмину с требованием
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение