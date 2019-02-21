Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

Не успел отгреметь скандал с шуткой про генерала Карбышева, как СМИ принесли свежую порцию новостей на близкие темы.

Испанская газета опубликовала хвалебную статью, воспевающую мужество и героизм испанской добровольческой «Голубой дивизии», участвовавшей в блокаде Ленинграда.

В Бельгии разразился скандал, когда выяснилось, что все послевоенные десятилетия ряд граждан страны получали от Германии надбавки к пенсии, назначенные им Адольфом Гитлером «за преданность, лояльность и покорность». Сейчас таковых осталось 27 человек и, судя по всему, депутатская инициатива о прекращении данной практики, не принесет положительного результата.

Ну а наши юго-западные соседи изо всех сил борются с выходом в американский прокат российского фильма «Т-34».

Каждая такая новость вызывает привычную реакцию в СМИ и среди политически активной общественности — бурное возмущение, требование самых жестких кар и истерический алармизм. Эмоционально такую реакцию понять можно, но это ничуть не отменяет того, что по уму она совершенно неправильная — и неумная.

Эти все более многочисленные и так беспокоящие нас события — от «мальчика Коли» до неуместных шуток по поводу Карбышева, от апологетики легионеров СС до все более частого «а что такого?» — отражают абсолютно естественный процесс. Печальный для тех, для кого Великая Отечественная остается болезненным и крайне личным переживанием, но естественный.

С одной стороны, понятно и закономерно желание некоторых людей, политических сил и даже ряда государств обелить своих предков, замаравшихся в крайне неприглядных вещах. С другой стороны, невозможно (и бесполезно) требовать от людей, никогда и никак не соприкасавшихся с тем временем и теми событиями (хотя бы через личное общение с непосредственными участниками) такого же уровня знания, погружения и сопереживания, что и от тех из нас, кого воспитывали родители или бабушки-дедушки — свидетели и участники войны.

Для новых поколений Вторая мировая и Великая Отечественная превращаются в просто «еще одну войну» в длинном списке кровавых конфликтов человечества — и ее действительно переписывают в соответствии с текущими реалиями, приоритетами и раскладом политических сил. Дальше будет только хуже, потому что такова неумолимая логика человеческой памяти и психологии.

Сломать ее — эту логику — невозможно, но ее можно использовать в своих интересах.

Однако для этого надо прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные — потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина, а разница между этими героями русской истории только в том, что от одного нас отделяют семьдесят лет, а от другого более четырехсот. А потом надо принять реальность и начать играть по ее правилам.

Да, полным ходом идет десакрализация Второй мировой войны и роли нашей страны в ней. Да, идут масштабные процессы по оправданию пособников нацистов, а местами уже и их самих.

Любые попытки противостоять этим процессам с помощью методов предыдущих десятилетий — патетических и неумолимо-серьезных — обрекут Россию на поражение. Причем не только на мировом уровне, но и внутри страны, потому что не сработают эти методы с молодыми поколениями, которые неуклонно увеличивают свою долю в обществе.

Истерические вопли про «ничего не знающих и потерявших совесть потомков» способны только оттолкнуть людей — наших людей. Что уж говорить про иностранцев.

Великой Отечественной войне предстоит тот же путь, что до этого в общественном восприятии и в народной памяти прошла Отечественная война 1812 и борьба с польскими интервентами во время Смуты. Трагедийный накал снизится, ее история станет более светлой, жизнеутверждающей… и легковесной. Чтобы герои ВОВ стали своими для новых поколений, чтобы их имена помнили, чтобы они не казались «вымышленными персонажами», их жизни надо будет «упаковывать» в современный формат, включая блокбастеры и даже комиксы.

Но самое главное, что если это будет сделано хорошо, то у России есть шанс действительно посоревноваться с Западом в навязывании своей картины и версии тех все дальше отстоящих от нас событий.

Кстати, в этом смысле Украина вполне права в своих попытках лечь костьми поперек проката «Т-34» в Штатах, потому что это тот самый информационный и пропагандистский формат, который работает для современной публики.