Госдума приняла закон об организации паллиативной медпомощи

Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в третьем чтении закон об организации паллиативной медицинской помощи.

«В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи — сегодня закон принят в третьем чтении», — сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что «закон прошел широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтерами, экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия. Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку, как медицинскую, так и психологическую». «Государственная дума будет держать на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации», — заключил В. Володин.

Документ был разработан министерством здравоохранения РФ . Им предлагается внести изменения, предусматривающие определение понятия «паллиативная медицинская помощь» как комплекса мероприятий, включающего медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на избавление от боли, облегчение других тяжелых проявлений заболевания и поддержание функций организма.

Кроме того, закон конкретизирует право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами.

Предусматривается возможность предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной медпомощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара.

Авторы отмечают, что предусмотренные законом изменения направлены на защиту прав и законных интересов и улучшение качества жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медпомощи.

Согласно последним поправкам в законопроект, больные на искусственной вентиляции легких смогут, не находясь в больнице, получать за счет государства все необходимые медицинские изделия для лечения дома.

Еще одно предложенное изменение коснется решения об оказании помощи больному при отсутствии рядом родственников. «Мы считаем необходимым принять норму закона, которой ранее не было: в соответствии с ней, если человек находится без сознания и рядом с ним нет законных представителей, то врачи будут обязаны оказать ему помощь. Решение об этом будет приниматься врачебной комиссией, консилиумом или дежурным врачом», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что «ко второму чтению более четко прописан механизм оказания паллиативной помощи», ведь «граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, не должны страдать от бюрократических преград».