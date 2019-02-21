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В России может появиться реестр игроманов, сообщают СМИ 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Минфин предлагает составить реестр россиян с зависимостью от азартных игр и ставок. Его формирование могут поручить букмекерским конторам и тотализаторам, пишут «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.
По информации издания, граждане, признающие свое пристрастие к азартным играм, смогут направлять букмекерам или в тотализаторы заявление, чтобы у них не принимали ставки. С такой просьбой смогут обратиться и опекуны или попечители игроманов, если те признаны полностью или частично недееспособными. Кроме того, можно будет указать максимальный размер ставки, которую можно будет принять от заявителя.
На основании таких заявлений участники рынка азартных игр будут формировать единый реестр людей с лудоманией (патологической склонностью к азартным играм, в том числе беттингу — ставкам на спорт). Можно будет подать заявление об исключении из данного реестра, но не ранее чем через год после попадания в него, пишет газета. Предполагается, что реестр будет вестись на базе саморегулируемых организаций рынка азартных игр.
Отмечается, что указанная мера связана с ростом числа обращений россиян с требованием запретить игорные заведения вне специальных зон. Кроме того, в Минфине обратили внимание на то, что в России защита прав людей, страдающих от игровой зависимости, не отражена в законодательстве.
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Общество , Политика , Минфин , газета "Известия"
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