Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионерку в Омске выселили из общежития из-за паспорта СССР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В Омске суд постановил выселить из общежития 63-летнюю пенсионерку, жившую по паспорту гражданина СССР, сообщают омские СМИ.
Женщина не успела поменять документ, а затем несколько лет тянула с получением нового паспорта, передает портал gorod55.
Пока пенсионерка собирала документы на получение паспорта гражданина России, чиновники городской администрации подали иск в суд о выселении женщины из общежития, поскольку она не имеет российского гражданства. По словам старшей по дому, где проживает пенсионерка, та не успела обжаловать решение суда, так как попросту не была оповещена о судебном процессе.
Между тем, по сообщению портала om1.ru, чиновники заявили, что женщина может получить другое социально жилье.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Друг умершей звезды «Глухаря» рассказал об ужасном отношении врачей к актрисе Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы После скандала с подкупом Друзь собрался в США
Общество , Видео , Происшествия , Om1.ru , Сайт "Город55" , Омск
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Опубликовано видео испытаний арктической экипировки «Нанук»
Армия Войска
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие Армия
На Украине объявили масштабные обыски
Украина В мире
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия Статьи
Медведев обратился к кабмину с требованием
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение