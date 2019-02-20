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В Уфе умерла народная артистка СССР и РСФСР Гюлли Мубарякова 

ТАСС 40 минут назад
Фото: culture.bashkortostan.ru
Народная артистка СССР и РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР Гюлли Мубарякова скончалась на 83-м году жизни в Уфе. Информация об этом опубликована в среду на сайте Министерства культуры Башкирии.
"Культура и искусство Башкортостана понесли тяжелую утрату. На 83-м году жизни скончалась народная артистка СССР и РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР, театральный режиссер, педагог, актриса Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури Гюлли Арслановна Мубарякова", — говорится в сообщении.
На сцене Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури Мубарякова сыграла десятки ролей. За спектакль "Матери ждут сыновей" она была удостоена Государственной премии Башкирской АССР им. Салавата Юлаева. В 1978 году Гюлли Арслановна дебютировала в качестве киноактрисы, снявшись в фильме "В ночь лунного затмения" по пьесе Мустая Карима в роли Танкабики.
Также на сцене Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури в постановке Гюлли Мубараяковой шли лирическая комедия И. Юзеева "День рождения любимого" (1987 год) и драматическая хроника "Хадия" по публицистическому очерку Г. Шафикова (1991 год). Прощание с актрисой состоится 22 февраля.
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Общество , Гюлли Мубарякова
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