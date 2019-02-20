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В Москве сорвали показ фильма о блокадном Ленинграде «Праздник» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Праздник» Алексея Красовского
Он был организован в здании общества «Международный Мемориал» в центре столицы.
Как передаёт агентство новостей «Москва», в помещение, где должны были демонстрировать ленту Алексея Красовского, ворвались некие активисты и устроили «практически реальный погром». В организации уточнили, что «показа фильма не было». Прибывшая по вызову полиция опросила режиссёра. Уточняется, что злоумышленники покинули здание примерно через час.
Картина «Праздник» рассказывает, как семья чиновника готовится отмечать Новый год на тайной даче в блокадном Ленинграде.
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Общество , Алексей Красовский , Москва , Санкт-Петербург
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