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В Кузбассе попросили вернуть вытрезвители 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МВД по Кузбассу Игорь Иванов заявил о необходимости возвращения вытрезвителей в регион, сообщает "Тайга.Info".
За прошедший год в общественных местах Кемеровской области было выявлено 20 тысяч человек в состоянии опьянения, более 10 тыс. нетрезвых не могли самостоятельно передвигаться.
"В условиях прошедших морозов мы констатируем факты, когда люди замерзали на остановках в состоянии алкогольного опьянения", — заявил Иванов на сессии регионального парламента.
При этом медицинские учреждения приняли только 274 кузбассовца, остальных доставляли в органы внутренних дел.
"Есть определенная динамика — администрация Кемерова уже разработала проект устава муниципального казенного учреждения — центра помощи лицам, задержанным в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", — рассказал глава МВД по Кузбассу.
В прошлом году в Минтруде опровергли информацию о возрождении вытрезвителей.
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Общество , Игорь Иванов , Минтруд , МВД , Кемеровская Область
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