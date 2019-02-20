В школьную столовую со странным мясом запретили проносить телефоны

Ученикам Юргамышской средней школы, которых кормили «странным мясом» с отростками, запретили проносить в столовую мобильные телефоны. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на родителей школьников.

По их словам, учителя требуют от детей оставлять телефоны в классах перед походами на завтрак и обед, при попытке ослушаться ругают.

При этом родители заметили «позитивные изменения» в меню школьной столовой. Так, детям-льготникам впервые за три года дали на обед гречку с курицей. Раньше мясо давали только тем ученикам, чьи родители оплачивают питание.

По их словам, родители много лет жаловались директору школы на некачественное питание, а теперь и жаловаться некому: директор уволилась.

Издание отмечает, что в администрации учебного заведения отказались прокомментировать запрет на сотовые телефоны в столовой и качество школьного питания.