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В школьную столовую со странным мясом запретили проносить телефоны 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Ученикам Юргамышской средней школы, которых кормили «странным мясом» с отростками, запретили проносить в столовую мобильные телефоны. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на родителей школьников.
По их словам, учителя требуют от детей оставлять телефоны в классах перед походами на завтрак и обед, при попытке ослушаться ругают.
При этом родители заметили «позитивные изменения» в меню школьной столовой. Так, детям-льготникам впервые за три года дали на обед гречку с курицей. Раньше мясо давали только тем ученикам, чьи родители оплачивают питание.
По их словам, родители много лет жаловались директору школы на некачественное питание, а теперь и жаловаться некому: директор уволилась.
Издание отмечает, что в администрации учебного заведения отказались прокомментировать запрет на сотовые телефоны в столовой и качество школьного питания.
18 февраля в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» появилась фотография «странного мяса» с белыми отростками в супе, который давали на обед учащимся Юргамышской средней общеобразовательной школы. После этого Следственное управление Следственного комитета РФ и прокуратура Курганской области начали проверки, по итогам которых будут приняты процессуальные решения.
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Общество , СКР
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