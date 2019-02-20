Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онищенко поддержал возрождение вытрезвителей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Возрождение вытрезвителей поможет предотвратить многие преступления и обеспечить сохранность жизни россиян, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян выступил с инициативой возродить вытрезвители в стране. Предполагается, что доставкой нетрезвых граждан в специальные учреждения должна заниматься полиция, а функции по организации работы таких учреждений будут передать региональным властям.
«Люди в состоянии алкогольного опьянения могут быть на улице, как говорится, обобраны… Кроме того, стоит учитывать, что мы живём в северной стране и тепло бывает только три месяца в году, остальное время — холодно. Этот фактор воздействия на продолжение жизнедеятельности людей нужно тоже учитывать», — пояснил Онищенко необходимость вытрезвителей.
«Как правило, люди, попадающие в вытрезвители, действительно больны алкоголизмом, — добавил депутат. — Хотя бывают и исключения».
По его словам, вопрос о том, стоит ли сообщать на работу о задержании гражданина в нетрезвом виде и помещении его в вытрезвитель, требует обсуждения. Кроме того, отдельной проработки потребует вопрос организации работы учреждений, занимающихся содержанием лиц в состоянии алкогольного опьянения, указал законодатель.
Парламентская газета: последние новости
Путин предложил освободить многодетные семьи от налога на участки в 6 соток Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства нарушения авиакомпанией прав Ланового Жители Курил выступили против передачи островов Японии
Комментарии2
Общество , Игорь Каграманян , ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО , Госдума , Совет Федерации , Комсомольская правда
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Лавров ответил на угрозы Трампа
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Дудя раскритиковали за интервью с Гордоном
Общество Украина
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение