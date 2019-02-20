Онищенко поддержал возрождение вытрезвителей

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян выступил с инициативой возродить вытрезвители в стране. Предполагается, что доставкой нетрезвых граждан в специальные учреждения должна заниматься полиция, а функции по организации работы таких учреждений будут передать региональным властям.

«Люди в состоянии алкогольного опьянения могут быть на улице, как говорится, обобраны… Кроме того, стоит учитывать, что мы живём в северной стране и тепло бывает только три месяца в году, остальное время — холодно. Этот фактор воздействия на продолжение жизнедеятельности людей нужно тоже учитывать», — пояснил Онищенко необходимость вытрезвителей.

«Как правило, люди, попадающие в вытрезвители, действительно больны алкоголизмом, — добавил депутат. — Хотя бывают и исключения».

По его словам, вопрос о том, стоит ли сообщать на работу о задержании гражданина в нетрезвом виде и помещении его в вытрезвитель, требует обсуждения. Кроме того, отдельной проработки потребует вопрос организации работы учреждений, занимающихся содержанием лиц в состоянии алкогольного опьянения, указал законодатель.