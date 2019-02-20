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Увидевшим белые щупальца в школьном супе детям запретили телефоны 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ученикам средней школы в поселке Юргамыш Курганской области, которые обнаружили в одной из тарелок с супом странного вида кусок мяса с белыми щупальцами, запретили приносить в столовую сотовые телефоны, сообщает Znak.com со ссылкой на родителей учащихся.
По их словам, учителя требуют от школьников оставлять гаджеты в классе перед походом в столовую и ругают за попытки пронести их.
Также родители рассказали, что жаловались директрисе на школьную столовую на протяжении нескольких лет, однако руководство учебного заведения на жалобы не реагировало.
В образовательном учреждении изданию отказались прокомментировать запрет на сотовые телефоны в столовой и качество школьного питания.
При этом родители школьников отметили, что после скандала детей стали кормить лучше. «Сегодня деточкам-бесплатникам дали гречку с курицей и налили чаю, это первые сдвиги за три года!» — рассказали они. По их словам, ранее детям, чьи родители оплачивали питание, в столовой давали кашу с котлетой, а ребятам-льготникам «пустую кашу».
О странном куске мяса с белыми щупальцами-отростками в супе стало известно после публикации одним из учеников фотографии школьного обеда в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В школе подтвердили подлинность снимка, однако заверили, что суп был приготовлен из сертифицированной тушенки.
Региональный Следственный комитет начал проверку.
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Общество , СКР , Курганская Область , Юргамыш
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