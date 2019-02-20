Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента

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Гнавшиеся за Силуановым журналисты едва не затоптали Терешкову 

Рамблер 36 минут назад
В Сети появилось видео, как первую женщину-космонавта Валентину Терешкову едва не сбили с ног журналисты, пустившиеся догонять главу Минфинуа Антона Силуанова. Запись неприятной ситуации, произошедшей в Гостином дворе после оглашения послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
На видео запечатлён отрезок прямого эфира телеканала «Россия-24». Корреспондент готовится взять интервью у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. В этот момент на заднем плане группа журналистов пускается в погоню за Силуановым. Терешкову, оказавшуюся в гуще событий, людской поток едва не увлекает за собой. В последний момент женщине удаётся выбраться из толпы, где её под руки подхватил губернатор Миронов.
« …чуть не затоптали», — подписал пост Смирнов.
«Дикие люди», — отреагировал в комментариях подписчик под ником @Почти старик.
20 февраля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Обращение президента длилось два часа. Российский лидер предложил выделять многодетным семьям по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, увеличить выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, а также потребовал разобраться с несправедливыми пенсиями.
Комментарии13
Общество , Видео , АНТОН СИЛУАНОВ , Валентина Терешкова , Дмитрий Смирнов , Дмитрий Миронов , ВЛАДИМИР ПУТИН
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