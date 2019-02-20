Россияне предсказали ухудшение отношений с США

Большинство россиян (77 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что отношения России США будут ухудшаться и дальше.

У респондентов спросили: «Вы ожидаете ухудшения отношений между США и Россией?». 13 процентов опрошенных ответили «мне все равно». Еще девять процентов верят, что в скором времени в отношениях двух стран все наладится.

Один процент респондентов заявил, что не интересуется политикой.

Всего в опросе приняли участие 7 067 человек.

Ранее отношения России и США прокомментировал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он сказал, что Россия хочет иметь «полноценные, равноправные, дружеские» отношения США, но американцы продолжают «свою разрушительную и явно ошибочную политику».

В качестве примера он привел выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению президента, американцы сами нарушают договор, потом «ищут оправдания и назначают виновных».