17 февраля в возрасте 83 лет умер заслуженный артист России Леонид Сенченко. Об этом сообщается на официальном сайте государственного академического театра имени Моссовета.
"За пятидесятилетие работы в театре Леонид Кузьмич не отказался ни от одной роли, создав целую галерею ярких и разноплановых характеров, большинство из них сыграны в этапных для театра спектаклях, которые трудно представить без его участия", — говорится в сообщении.
Леонид Кузьмич Сенченко родился 26 января 1936 года. В 1960 году он окончил ГИТИС. С 1960 по 1966 годы актер работал в Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн", а затем начал играть в театре имени Моссовета.
Он запомнился зрителям ролями в постановках "Василий Теркин", "Виндзорские насмешницы", "Жизнь Сент-Экзюпери", "Братья Карамазовы", "Сирано де Бержерак", "Серебряный век" и "Король Лир".