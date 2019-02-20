Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: кадр из видео
17 февраля в возрасте 83 лет умер заслуженный артист России Леонид Сенченко. Об этом сообщается на официальном сайте государственного академического театра имени Моссовета.
"За пятидесятилетие работы в театре Леонид Кузьмич не отказался ни от одной роли, создав целую галерею ярких и разноплановых характеров, большинство из них сыграны в этапных для театра спектаклях, которые трудно представить без его участия", — говорится в сообщении.
Леонид Кузьмич Сенченко родился 26 января 1936 года. В 1960 году он окончил ГИТИС. С 1960 по 1966 годы актер работал в Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн", а затем начал играть в театре имени Моссовета.
Он запомнился зрителям ролями в постановках "Василий Теркин", "Виндзорские насмешницы", "Жизнь Сент-Экзюпери", "Братья Карамазовы", "Сирано де Бержерак", "Серебряный век" и "Король Лир".
Последние новости
Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года Военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО "Черное море – это не проходной двор для кораблей ВМС США"
Общество , Другое , Леонид Сенченко , Театра им. Моссовета
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Лавров ответил на угрозы Трампа
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Дудя раскритиковали за интервью с Гордоном
Общество Украина
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение