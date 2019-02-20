Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко

Фото: кадр из видео

Он запомнился зрителям ролями в постановках "Василий Теркин", "Виндзорские насмешницы", "Жизнь Сент-Экзюпери", "Братья Карамазовы", "Сирано де Бержерак", "Серебряный век" и "Король Лир".

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