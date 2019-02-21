Экс-министра обороны ДНР засняли в метро Москвы

Бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова заметили в московском метро.

Два дня назад снимок Стрелкова в вагоне поезда столичной подземки опубликовал пользователь фейсбука Никита Небылицкий.

«Едет брать "Киевскую"», — пошутил он.

На фотографии Стрелков в синих джинсах и рубашке, черных туфлях и куртке сидит, скрестив руки и глядя в пол.

В комментариях многие пользователи соцсети интересовались у автора поста, был ли Стрелков узнан пассажирами. Впрочем, чаще комментаторы интересовались «Кто это?».

Те же, кто узнал экс-министра обороны ДНР, шутили о «показательности» того, что никто не занял место рядом с ним в метро, а также, например, о «тяжести жизни оппозиционного националиста».

«Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны», — процитировал другой песню группы 5'Nizza.