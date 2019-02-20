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Дудю крепко досталось за связь с русофобом Гордоном 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: кадр из программы
Юрий Дудь перешел все границы допустимого, пригласив к себе на интервью украинского пропагандиста Дмитрия Гордона. Гость наговорил много гадостей про Россию и ее руководство, а блогер одобрительно кивал и не задал ни одного острого вопроса.
Как написал у себя в Telegram-канале киевский тележурналист Максим Равреба, его соотечественник Дмитрий Гордон использовал площадку у Дудя для проукраинской и антироссийской пропаганды.
"​Интервью с Гордоном — это мерзость. Гордон — враг и лживый негодяй. А Дудя я просто не смотрю — он бестолков, уныл и поэтому мне не интересен", — написал журналист.
Когда Гордон с блеском в глазах говорил о России, которая вторглась на Украину и развязала там войну, Дудь почему-то ни слова не сказал о том, что в Киеве произошел государственный переворот, а воссоединение Крыма с Россией и восстание в Донбассе слало последствием этого события.
"Дудь не мешал Гордону вести пропаганду. Дудь не остановил Гордона, когда он вел в его присутствии пропаганду войны против России. Дудь не остановил Гордона, когда он в его присутствии оскорблял Россию, ее политиков, ее президента. Гордон хвалил свободу слова на Украине, а Дудь не напомнил Гордону о Бузине, Коцабе, Муравицком, Вышинском", — заметил Ревреба.
С позицией украинского журналиста по Крыму не согласен и член экспертной группы по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"В чем я никогда не соглашусь с Дмитрием Гордоном, так это с его позицией по Крыму и тем, как он видит конфликт на Донбассе. Но все же общие позиции стоило бы подчеркнуть. То, что украинцы, россияне и белорусы обречены на дружбу — это факт. Нас искусственно насаждаемая ненависть не поломает. Он всех украинских политиков ненавидит и я, извините, тоже", — сказал Манукян в интервью Dni.Ru.
Интервью с Дмитрием Гордоном появилось на канале Юрия Дудя в YouTube вечером 19 февраля. Программа собрала более двух с половиной миллионов просмотров. Пользователи обратили внимание на то, как был одет Гордон: три элемента его одежды совпали с цветами российского флага.
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Общество , Украина , Шоу-бизнес , Юрий Дудь , Дмитрий Гордон , Госдума , Дни.Ру
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