Ошибка Канделаки о послании Путина вызвала недоумение в Сети

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Канделаки назвала курс Путина «национал-социализмом» и извинилась 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Президент России Владимир Путин сменил курс с «милитаризации» на «национал-социализм», заявила в своем телеграм-канале журналистка Тина Канделаки, а потом извинилась.
соцсети
Сегодня глава государства выступил со своим 15-м посланием к Федеральному собранию.
«По сравнению с прошлогодним посланием, это прямо смена курса. От милитаризации к национал-социализму», — описала его содержание Канделаки.
Авторы многих других телеграм-каналов и пользователи соцсетей выразили удивление именованию курса Путина нацизмом.
«Разумеется, я имела в виду социализм», — объяснила Канделаки час спустя.
По словам журналистки, «национал-» — это описка, а единственная ее причина — «беспрецедентное количество мер поддержки нашего народа», упомянутых Путиным в послании.
Также Канделаки напомнила, что «никогда не давала повода упрекнуть себя в шовинистическом мышлении», и выразила надежду на понимание и прощение тех, кого «успела» обидеть.
Комментарии93
Общество , Видео , ТИНА КАНДЕЛАКИ , ВЛАДИМИР ПУТИН
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