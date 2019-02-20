Канделаки назвала курс РФ «национал-социализмом» и извинилась

Канделаки назвала курс Путина «национал-социализмом» и извинилась

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Сегодня глава государства выступил со своим 15-м посланием к Федеральному собранию.

«По сравнению с прошлогодним посланием, это прямо смена курса. От милитаризации к национал-социализму», — описала его содержание Канделаки.

Авторы многих других телеграм-каналов и пользователи соцсетей выразили удивление именованию курса Путина нацизмом.

Друзья, отвечу всем сразу. Разумеется, я имела в виду социализм и единственная причина такой описки — беспрецедентное количество мер поддержки нашего народа, которые перечислял в своем послании Президент.



#посланиепрезидента— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 20 февраля 2019 г.

«Разумеется, я имела в виду социализм», — объяснила Канделаки час спустя.

По словам журналистки, «национал-» — это описка, а единственная ее причина — «беспрецедентное количество мер поддержки нашего народа», упомянутых Путиным в послании.

Помимо того, что я — россиянка с армянскими и грузинскими корнями, я никогда не давала повода упрекнуть себя в шовинистическом мышлении.

Надеюсь на понимание и прощение тех, кого я успела задеть или обидеть этой опиской. #посланиепрезидента— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 20 февраля 2019 г.

Также Канделаки напомнила, что «никогда не давала повода упрекнуть себя в шовинистическом мышлении», и выразила надежду на понимание и прощение тех, кого «успела» обидеть.