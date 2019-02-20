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Путин высказался о «мусорной реформе» 

Газета.Ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин высказался о проблеме переработки мусора. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Он подчеркнул, что этой темой власти не никогда не занимались должным образом, и вблизи многих жилых кварталов можно наблюдать "горы хлама".
"Делать вид, что ничего не происходит, отмахиваться — недопустимо", — отметил Путин.
Глава государства добавил, что так называемая "мусорная реформа" не должна заключаться только в сборе средств с населения. По его словам, это будет лишь "профанацией", за счет которой будут наживаться "мутные конторы". Необходимо организовать современную систему переработки и утилизации мусора, закрыть проблемные свалки и переводить предприятия на более экологически чистые технологии.
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Общество , Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН
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