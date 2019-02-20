Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Извинение» Горбачева продано с аукциона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: соцсети
Холст с автографом президента СССР Михаила Горбачева и надписью художника Валерия Иванова «ПРОСТИТЕ» оценили на аукционе в 12 млн рублей.
Торги, проведенные аукционным домом «12-й стул», состоялись 19 февраля. Помимо данного лота было представлено еще 799, включающих редкие книги, автографы и исторические документы, передает РИА «Новости». В их числе акты об отречении императора Николая II и о непринятии престола его братом — Великим князем Михаилом Александровичем Романовым. Последние проданы вместе за 900 тыс. рублей. «Провокация» Валерия Иванова изначально стоила 100 тыс. рублей.
Более дешево обошлись новым хозяевам, в частности, черновик мемуаров художника Юрия Анненкова с воспоминаниями о встрече с Анной Ахматовой в 1965 году — 875 тыс. рублей и автограф физика Льва Ландау — 85 тыс. рублей.
О произведении «ПРОСТИТЕ» ранее подробно рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт аукционного дома «12-й стул» Иван Ефимов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Представитель Макаревича попытался объяснить его слова про идиотов После скандала с подкупом Друзь собрался в США Спорный учебник по истории изымут из школ Крыма
Комментарии
Общество , Михаил Романов , Лев Ландау , МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ , Анна Ахматова , Валерий Иванов , Юрий Анненков , Николай II , Иван Ефимов , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Путин пообещал реальные изменения россиянам
Политика Общество
Пригожин поддержал Макаревича
Шоу-бизнес Общество
Ошибка Канделаки о послании Путина вызвала недоумение в Сети
Общество
Путин рассказал о «подхрюкивающих» американцам странах
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение