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В Госдуме не будут реагировать на слова Макаревича 

News.ru + ещё 11 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что члены комитета примут к сведению слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, но продолжат с ним сотрудничать.
«Реагировать каким-то образом, тем более официально, комитет, конечно, не будет. Но и игнорировать тоже не будет. Мы с коллегами принимаем к сведению и сделаем выводы», — передаёт слова Шолохова «Москва 24».
Андрей Макаревич назвал большинство населения Земли идиотами и призвал принять это как данность. При этом он, не сомневаясь, причислил себя к оставшимся 20% населения, обладающим незаурядным умом.
Как ранее писал News.ru, депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о населении Земли. Он призвал не обращать внимания на заявление музыканта.
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Общество , АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ , Александр Шолохов , ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ , Госдума
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