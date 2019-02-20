В Госдуме не будут реагировать на слова Макаревича

«Реагировать каким-то образом, тем более официально, комитет, конечно, не будет. Но и игнорировать тоже не будет. Мы с коллегами принимаем к сведению и сделаем выводы», — передаёт слова Шолохова «Москва 24».

Андрей Макаревич назвал большинство населения Земли идиотами и призвал принять это как данность. При этом он, не сомневаясь, причислил себя к оставшимся 20% населения, обладающим незаурядным умом.