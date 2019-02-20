Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что члены комитета примут к сведению слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, но продолжат с ним сотрудничать.
«Реагировать каким-то образом, тем более официально, комитет, конечно, не будет. Но и игнорировать тоже не будет. Мы с коллегами принимаем к сведению и сделаем выводы», — передаёт слова Шолохова «Москва 24».
Андрей Макаревич назвал большинство населения Земли идиотами и призвал принять это как данность. При этом он, не сомневаясь, причислил себя к оставшимся 20% населения, обладающим незаурядным умом.
Как ранее писал News.ru, депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о населении Земли. Он призвал не обращать внимания на заявление музыканта.