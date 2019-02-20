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РПЦ возмутилась водкой в бутылках в виде часовни 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: tvk6.ru
Красноярская епархия РПЦ потребует дать правовую оценку продаже водки в сосудах в виде часовни во имя Параскевы Пятницы.
Фотографии таких бутылок в одном из супермаркетов появились в соцсетях.
«К нам (в епархию) обратились верующие люди, мы не можем игнорировать их мнение. Сейчас готовим обращение в правоохранительные органы, юристы нам подскажут куда именно, чтобы получить правовую оценку данному факту», — сообщил ТАСС официальный представитель епархии Андрей Скворцов.
По его мнению, подобное совмещение можно назвать «дурновкусием». Отметим, что православная часовня, изображенная на десятирублевой купюре — один из исторических символов Красноярска.
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Общество , Андрей Скворцов , РПЦ , МВД , ИТАР-ТАСС
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