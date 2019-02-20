Пока вы спали: Россияне сэкономили на налогах

США понизят уровень дипотношений с Россией США могут понизить уровень дипломатических отношений с Россией в рамках второго раунда санкций по «делу Скрипаля», заявил «Известиям» сенатор Сергей Кисляк . Санкции против России за отравление шпиона и его дочери в Солсбери были введены в рамках закона о контроле и ликвидации химического и биологического оружия, который подразумевает и второй этап рестрикций. По мнению Кисляка, бывшего посла России в США, во втором раунде американцы могут предпочесть политические, а экономические меры, а именно понижение уровня дипотношений. При этом сенатор отметил, что они уже понижены «организационно» закрытием нескольких российских консульских представительств. Россиянам вернули налоги на 17,5 миллиарда Владеющие индивидуальным инвестиционном счетом россияне сэкономили на налогах 17,5 миллиарда рублей в 2016-2017 годах, рассказали «Известиям» в Федеральной налоговой службе . Владение ИИС позволяет получить два типа налогового вычета — 13% от максимум 400 тысяч рублей либо освобождение от налога на прибыль от инвестиций. Выгода инвесторов от первого типа вычета в 2016-2017 годах составила 17,5 миллиарда. Выгода от второго за 2019 год станет известна в 2020-м — вычет предоставляется за трехлетний период, а декларации о доходах подаются на следующий год. Синоптики опечалили Газпром Газпром получил «печальную» новость от метеорологов The Weather Company — весна в Европе будет теплой. Это, как пишет «Коммерсант», «наверняка» приведет к сокращению экспорта газа российской госкомпанией. Кроме того, уровень запасов газа в европейских хранилищах ныне исторически максимальный, спрос на сжиженный газ в Азии растет «гораздо» медленнее, чем год назад, а его предложение выросло «существенно». Таким образом, поставки СПГ из США в Европу с ее низкими ценами стали выгоднее поставок в более далекую Азию. «Это усиливает конкуренцию между СПГ и российским газом», — объяснило издание. Россияне не хотят стареть 80% россиян ждут собственной старости с негативным настроением. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствуют результаты исследования компании Ipsos. Стариками опрошенные россияне назвали тех, кто достиг 61 года. В этот момент, считают респонденты, больше всего их будут тяготить недостаток денег, смерти близких и боль, а радовать — наличие времени на общение с семьей и друзьями, на хобби и отдых, а также возможность не работать. Лишь 29% россиян считают возможным подготовиться к старости. По мнению таковых, подготовка к старости заключается в физических упражнениях (60%) и наличии сбережений. При этом делают упражнения и сбережения лишь 31% и 14% опрошенных соответственно. Отношения Трампа и Путина шокировали Макфола Вера президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину «безумна», «беспрецедентна» и «просто шокирует», заявил в эфире канала MSNBC экс-посол США в России Майкл Макфол. По его словам, тот «факт», что Трамп доверяет Путину, «считающему» американцев врагами, больше, чем собственной «неангажированной» разведке — «нечто из ряда вон выходящее». Макфол затруднился ответить на вопрос, каким образом Путину удалось завоевать доверие Трампа, однако выразил надежду, что вместо него это сделает спецпрокурор Роберт Мюллер , расследующий «вмешательство» России в выборы 2016 года.