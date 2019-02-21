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Депутат Госдумы пояснил предложение о наказаниях за «грязные носочки» в поезде 

Газета.Ru + ещё 13 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Александр Васильев пояснил свою идею введения штрафов за грязные и плохо пахнущие носки на людях в плацкартных вагонах, передает РИА "Новости".
По его словам, эти меры нужны, чтобы пассажиры уважали друг друга.
"Надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте", — отметил Васильев.
По его мнению, путешествия должны быть приятными, комфортными и безопасными, а "грязные носочки" доставляют неудобство другим пассажирам.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за "грязные носочки" в поезде.
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