Депутат Госдумы пояснил предложение о наказаниях за «грязные носочки» в поезде

По его словам, эти меры нужны, чтобы пассажиры уважали друг друга.

"Надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте", — отметил Васильев.

По его мнению, путешествия должны быть приятными, комфортными и безопасными, а "грязные носочки" доставляют неудобство другим пассажирам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за "грязные носочки" в поезде.