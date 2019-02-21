Депутат Госдумы Александр Васильев пояснил свою идею введения штрафов за грязные и плохо пахнущие носки на людях в плацкартных вагонах, передает РИА "Новости".
По его словам, эти меры нужны, чтобы пассажиры уважали друг друга.
"Надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте", — отметил Васильев.
По его мнению, путешествия должны быть приятными, комфортными и безопасными, а "грязные носочки" доставляют неудобство другим пассажирам.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за "грязные носочки" в поезде.